El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Palma del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo permanecerá completamente cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas del día y alcanzando su punto máximo en la tarde.

A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 26 grados en las horas centrales, proporcionando un ambiente cálido pero no excesivamente caluroso. Sin embargo, la humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. A partir de la tarde, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que el tiempo se sienta más cómodo.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Esto significa que los residentes de Palma del Río pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, se prevé una ligera posibilidad de tormentas en la franja horaria de 08:00 a 14:00, con un 10% de probabilidad, aunque es poco probable que se materialicen.

El viento será otro factor a tener en cuenta, con ráfagas que alcanzarán hasta 32 km/h en las primeras horas del día, provenientes del suroeste. A medida que avance la jornada, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 15 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor de la tarde.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias. La combinación de nubes y viento moderado hará que el tiempo sea soportable, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que se mantengan hidratados y aprovechen las horas más cálidas del día, especialmente entre las 14:00 y las 18:00, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.