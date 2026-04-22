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El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Esta es la predicción del tiempo para hoy en Los Palacios y Villafranca según los datos de la AEMET

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril / Diario Córdoba

Diario Córdoba

Hoy, 22 de abril de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente cubierto, con una mezcla de nubes altas y nubosidad densa a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará con nubes altas, y a medida que avance la mañana, la cobertura nubosa aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera un cielo completamente cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 28 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 17 grados, pero se espera que el termómetro suba a 28 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que el día avance, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 85% y descendiendo gradualmente a un 39% por la tarde.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación durante todo el día. Sin embargo, se prevé un aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 08:00 a 14:00, con un 25% de posibilidad, aunque las condiciones no parecen propicias para eventos severos.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, ya que comenzará alta en la mañana, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más cálidas de lo que realmente son. A medida que el día avanza, la humedad disminuirá, lo que podría proporcionar un alivio en la sensación térmica.

En resumen, Los Palacios y Villafranca experimentarán un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y un viento moderado. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, especialmente durante la mañana y la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.

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