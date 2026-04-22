El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con nubes altas predominando en el cielo durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la tarde, donde se espera que las nubes den paso a momentos de sol intermitente. Las temperaturas oscilarán entre los 19°C en las primeras horas del día y alcanzarán un máximo de 26°C en la tarde, proporcionando un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 72% al amanecer y descendiendo gradualmente a un 38% hacia la tarde. Esta combinación de temperaturas moderadas y alta humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. Se recomienda a los habitantes de Osuna que se mantengan hidratados y busquen sombra durante las horas pico de calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el transcurso del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los planes al aire libre no deberían verse afectados por condiciones climáticas adversas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que oscilarán entre 14 y 27 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Este viento puede proporcionar un alivio temporal del calor, aunque también podría generar algunas ráfagas más fuertes en momentos puntuales. Se aconseja tener precaución si se realizan actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse con nubes altas, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 11°C hacia la medianoche. La visibilidad será buena, y no se esperan cambios significativos en las condiciones meteorológicas durante la noche.

En resumen, Osuna disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen las precauciones necesarias ante el calor y el viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.