El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Morón de la Frontera se verá afectado por un tiempo predominantemente nuboso. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso" a lo largo del día. Las nubes altas dominarán el panorama, especialmente en las horas de la tarde y la noche, lo que podría limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos.

En cuanto a la temperatura, se espera un ambiente templado, comenzando con 17 grados a primera hora y alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá relativamente estable, oscilando entre 24 y 25 grados en las horas más cálidas. Por la noche, se prevé un descenso gradual, con temperaturas que rondarán los 20 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 80% por la mañana y disminuyendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles confortables, alrededor del 42% por la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 18 y 28 km/h en las primeras horas, disminuyendo gradualmente a medida que avance el día. Hacia la tarde, el viento será más suave, con velocidades que rondarán los 5 a 10 km/h. Esto podría proporcionar un alivio ante el calor, aunque la brisa será menos perceptible en las horas más calurosas.

No se prevén precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto sugiere que los residentes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la probabilidad de tormentas es nula, lo que refuerza la estabilidad del tiempo para hoy.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para el 22 de abril de 2026 se caracterizará por un cielo mayormente nuboso, temperaturas agradables y un viento moderado. Los habitantes podrán disfrutar de un día sin lluvias, aunque con una atmósfera algo cargada debido a la humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.