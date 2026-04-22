El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Montilla se prepara para experimentar un tiempo mayormente cubierto, con nubes que dominarán el cielo durante gran parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, se prevé un cielo cubierto, con la presencia de nubes altas que comenzarán a despejarse ligeramente hacia la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera que el termómetro marque 24 grados.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando hasta un 93%, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, situándose en torno al 42% hacia la tarde. Esto podría ofrecer un alivio a la sensación de calor, aunque la combinación de calor y humedad podría hacer que la jornada se sienta más calurosa de lo que realmente es.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará de dirección variable, predominando del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco al inicio del día. Sin embargo, a medida que el sol avance en el cielo, el viento se tornará más suave, lo que contribuirá a una sensación de calor más intensa.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Montilla podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado, aunque con un cielo mayormente cubierto.

El amanecer se producirá a las 07:33 y el ocaso será a las 21:00, lo que proporciona una buena cantidad de luz solar para disfrutar de la jornada. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 18 grados hacia el final del día, lo que permitirá disfrutar de una velada agradable.

En resumen, Montilla vivirá un día de temperaturas cálidas y cielos cubiertos, con un ambiente seco y sin lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre mientras se aprovecha la luz del día.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.