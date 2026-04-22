El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, se espera en Moguer un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, la nubosidad disminuirá ligeramente, pasando a un estado poco nuboso en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 24 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 16 grados, alcanzando un pico de 24 grados en la tarde. Este rango térmico sugiere un día agradable, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 95% a medianoche y descendiendo gradualmente hasta un 39% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros, especialmente en las horas más calurosas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste, con velocidades que variarán entre 12 y 18 km/h. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 32 km/h en las horas de mayor actividad, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor de la tarde. Este viento también podría contribuir a la dispersión de las nubes, permitiendo que el sol brille con más fuerza en algunos momentos.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es nula. Sin embargo, se registrará una probabilidad de tormenta del 0% en todos los periodos, lo que indica que las condiciones climáticas serán estables y sin riesgos de tormentas eléctricas.

A medida que se acerque la noche, la nubosidad aumentará nuevamente, volviendo a un estado muy nuboso. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:08, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y cálidos para disfrutar en Moguer.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.