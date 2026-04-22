El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 24 grados entre las 5 y las 6 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 41% por la mañana, irá aumentando hasta un 47% en las horas más cálidas del día. Sin embargo, la sensación de calor será moderada gracias a la brisa que soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los habitantes de Martos realicen sus actividades al aire libre sin preocupaciones.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente desde el este y noreste, con ráfagas que alcanzarán hasta los 24 km/h en las horas más activas de la tarde. Esta brisa será refrescante y contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente durante las horas de mayor calor.

Al caer la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 23 grados a las 7 de la tarde y bajando a 20 grados hacia las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para la mayoría de las personas. El cielo se mantendrá despejado hasta el ocaso, que se producirá a las 20:58, ofreciendo un hermoso espectáculo visual al finalizar el día.

En resumen, Martos disfrutará de un día primaveral, ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.