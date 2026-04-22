El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". Las nubes altas dominarán el panorama, especialmente en las horas de la tarde y la noche, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en la primera parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando un pico de 27 grados en las horas centrales. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo a un 38% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad a medida que avanza el día.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se experimentarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas más suaves en la tarde y la noche.

La salida del sol se producirá a las 07:37, mientras que el ocaso será a las 21:03, lo que proporcionará un día largo y luminoso, a pesar de la cobertura nubosa. Los habitantes de Marchena pueden esperar un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento moderado y se mantenga la hidratación debido a las temperaturas cálidas. En resumen, el tiempo de hoy en Marchena será mayormente nublado, cálido y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.