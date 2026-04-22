El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Marchena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de abril de 2026, Marchena se verá afectada por un tiempo predominantemente nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que varía entre "nuboso" y "muy nuboso". Las nubes altas dominarán el panorama, especialmente en las horas de la tarde y la noche, aunque no se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.
Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 17 grados en la primera parte de la tarde. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual, alcanzando un pico de 27 grados en las horas centrales. Por la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 25 grados hacia el final de la jornada.
La humedad relativa será un factor notable, comenzando en un 76% por la mañana y disminuyendo a un 38% en las horas de la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno podría ser moderada debido a la disminución de la humedad a medida que avanza el día.
En cuanto al viento, se registrarán ráfagas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 34 km/h. Las ráfagas más intensas se experimentarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 34 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las primeras horas del día. A medida que el día avanza, la velocidad del viento disminuirá, con ráfagas más suaves en la tarde y la noche.
La salida del sol se producirá a las 07:37, mientras que el ocaso será a las 21:03, lo que proporcionará un día largo y luminoso, a pesar de la cobertura nubosa. Los habitantes de Marchena pueden esperar un día tranquilo, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento moderado y se mantenga la hidratación debido a las temperaturas cálidas. En resumen, el tiempo de hoy en Marchena será mayormente nublado, cálido y sin lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable en la localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.
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