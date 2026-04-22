El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un panorama meteorológico variado que afectará las actividades diarias de sus habitantes. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura inicial de 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, alcanzando un máximo de 28 grados por la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 88% y descendiendo gradualmente a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A las 10 de la mañana, la humedad se situará en un 74%, y para la tarde, se espera que baje a un 40%, lo que podría ofrecer un alivio temporal del calor.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es nula durante la mayor parte del día. Sin embargo, se anticipa un leve aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 08:00 a 14:00, con un 10% de posibilidad, aunque no se espera que esto se traduzca en precipitaciones. Por lo tanto, es recomendable que los ciudadanos disfruten del día al aire libre, aunque con precaución ante posibles cambios repentinos en el tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán por la tarde, alcanzando hasta 30 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas más calurosas. Este viento, aunque moderado, puede ser un factor a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, especialmente en áreas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, y no se prevén condiciones adversas que puedan afectar la circulación o las actividades nocturnas.

En resumen, Mairena del Aljarafe disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvias, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de un viento más fuerte en las horas de la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.