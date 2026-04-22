El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Mairena del Alcor se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con cielos que permanecerán cubiertos durante la mayor parte de la jornada. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará completamente cubierto, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes continúen dominando el panorama, aunque se prevé una ligera mejora hacia la tarde, con la aparición de nubes altas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, las temperaturas irán aumentando, alcanzando un máximo de 25 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, se espera un ligero descenso, situándose en torno a los 24 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 83% a primera hora y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, alrededor del 40% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 29 km/h en las primeras horas del día. A medida que avance la jornada, el viento irá disminuyendo, pero se mantendrá en torno a los 15 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio ante las altas temperaturas.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es muy baja, con un 20% en las primeras horas y descendiendo a cero en la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones.

La probabilidad de tormentas también es mínima, con un 10% de posibilidad en la franja horaria de 08:00 a 14:00, pero sin indicios de que se materialicen. En resumen, Mairena del Alcor experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin lluvias, ideal para disfrutar de la primavera en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.