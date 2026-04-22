El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Lucena se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con variaciones en la nubosidad a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada agradable. A medida que avance la mañana, se espera que las nubes vayan aumentando, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales del día, especialmente entre las 2 y las 7 de la tarde.

La temperatura durante la jornada oscilará entre los 13 y los 23 grados . Las primeras horas del día comenzarán frescas, con temperaturas alrededor de los 17 grados, descendiendo ligeramente a 13 grados en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados hacia las 5 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de una humedad relativa que variará, comenzando en un 46% y aumentando hasta un 91% en las horas más cálidas, lo que podría generar una sensación de bochorno en la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los lucentinos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 21 km/h, principalmente del norte-noroeste. Este viento, aunque no excesivamente fuerte, podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde.

A medida que se acerque la noche, se espera que el cielo vuelva a despejarse, permitiendo que las temperaturas desciendan nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena durante todo el día, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre y la observación del paisaje.

En resumen, Lucena disfrutará de un día mayormente soleado con algunas nubes en el transcurso de la tarde, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.