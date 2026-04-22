El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 18°C y 15°C. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 92% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15°C, con un cielo que seguirá cubierto. La probabilidad de precipitación es baja, con un 10% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que, aunque el cielo esté nublado, es poco probable que se produzcan lluvias significativas.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar, alcanzando un máximo de 27°C hacia las 17:00. A esta hora, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las nubes altas comiencen a aparecer, lo que podría dar un respiro a la monotonía del cielo gris. La humedad relativa disminuirá gradualmente, bajando a un 39% hacia el final de la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más fresco y agradable.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 29 km/h, siendo más intenso durante las primeras horas del día. Esto podría aportar algo de frescura a la atmósfera, especialmente en las horas más cálidas. A medida que el día avance, la velocidad del viento disminuirá, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida.

En la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 19°C hacia las 23:00. El cielo seguirá cubierto, y la probabilidad de lluvia se mantendrá baja, lo que sugiere que la noche será tranquila y sin precipitaciones. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos.

En resumen, Lora del Río experimentará un día mayormente cubierto, con temperaturas que varían desde los 15°C en la mañana hasta los 27°C en la tarde. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la alta humedad y el viento moderado aportarán un carácter particular a la jornada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.