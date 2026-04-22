El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Linares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de abril de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Linares, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 20 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.
Durante la tarde, se espera que la temperatura continúe su descenso, llegando a un máximo de 27 grados hacia las 6 de la tarde. Este aumento de temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 84% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente durante las horas más cálidas.
El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 10 y 16 km/h en las primeras horas, aumentando a 27 km/h en la tarde. Esta brisa será un alivio ante el calor, proporcionando un ambiente más fresco y agradable. No se prevén precipitaciones en ninguna parte del día, lo que significa que los habitantes de Linares pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.
A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá despejado, permitiendo que las temperaturas desciendan a 16 grados a las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, alcanzando un 50% hacia el final de la jornada, pero sin afectar la comodidad general. La puesta de sol se producirá a las 20:57, ofreciendo un espectáculo visual que los residentes podrán disfrutar.
En resumen, el tiempo en Linares para hoy es ideal para actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de un día en la naturaleza. Con un pronóstico tan favorable, es un buen momento para salir y disfrutar de lo que la primavera tiene para ofrecer.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.
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