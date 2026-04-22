El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, se presenta en Lepe con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes vayan aumentando, especialmente en las horas de la tarde, donde se prevé un cielo muy nuboso. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas oscilarán entre los 15°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 22°C en las horas centrales del día. Este rango térmico sugiere un ambiente cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para la tarde, cuando las temperaturas comiencen a descender nuevamente.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando el 100%, pero irá disminuyendo a lo largo del día, estabilizándose en torno al 43% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas, por lo que es aconsejable mantenerse hidratado.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del sur, con velocidades que oscilarán entre 12 y 21 km/h. Estas condiciones de viento pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las horas de la tarde y al caer la noche. A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 21:10, el viento se mantendrá en torno a los 15 km/h, lo que contribuirá a un ambiente agradable para disfrutar de la puesta de sol.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes de la zona. Sin embargo, es importante estar atentos a los cambios en el cielo, ya que la nubosidad puede aumentar rápidamente. En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como una jornada mayormente soleada con algunas nubes, temperaturas agradables y un viento moderado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.