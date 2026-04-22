El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, se espera en Lebrija un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 17 y 27 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con nubes altas, que irán dando paso a un cielo poco nuboso en las horas centrales. A medida que avance la tarde, se prevé un ligero aumento en la nubosidad, aunque sin que esto implique un riesgo significativo de precipitaciones.

La probabilidad de lluvia es muy baja, con un 10% de posibilidad entre las 02:00 y las 08:00 horas, y un 15% entre las 08:00 y las 14:00 horas. Sin embargo, a partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que el día se desarrollará sin interrupciones por lluvias. Esto es ideal para actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y agradable.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta el 90%, pero se espera que disminuya gradualmente a medida que avanza la jornada, estabilizándose en torno al 54% hacia la tarde. Esto contribuirá a una sensación de confort, a pesar de las temperaturas que pueden sentirse un poco más cálidas en las horas pico.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se prevén en la tarde, alcanzando hasta 35 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen en cuenta estas condiciones, especialmente en áreas expuestas.

La salida del sol se producirá a las 07:40 y se pondrá a las 21:05, lo que proporciona un amplio margen para disfrutar del día. La combinación de temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y la baja probabilidad de lluvia hacen de este un día propicio para disfrutar de la naturaleza, realizar deportes al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

En resumen, Lebrija disfrutará de un día primaveral, con temperaturas cálidas, cielos poco nubosos y un viento moderado que aportará frescura. Es una jornada ideal para aprovechar al máximo las actividades al aire libre, con la tranquilidad de que las lluvias no serán un inconveniente.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.