El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 20 grados . A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance su punto máximo en torno a las 17:00 horas, alcanzando los 25 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 34% por la mañana y aumentando ligeramente a medida que el día avanza, alcanzando un 39% por la tarde. Esta combinación de temperaturas agradables y niveles de humedad relativamente bajos contribuirá a un ambiente cómodo, ideal para disfrutar de la primavera en la ciudad.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el norte a una velocidad de entre 7 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 28 km/h en las horas más cálidas del día. Este viento fresco ayudará a mitigar la sensación térmica, haciendo que las temperaturas se sientan más agradables. No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.

A lo largo de la tarde, el cielo podría presentar algunas nubes dispersas, pero en general, se mantendrá mayormente despejado. La visibilidad será buena, aunque se prevé la presencia de bruma en las primeras horas de la mañana, lo que es habitual en esta época del año. Sin embargo, esta bruma no afectará significativamente las actividades diarias.

Para aquellos que planean salir, es recomendable llevar ropa ligera y cómoda, así como protección solar, dado que la radiación UV puede ser moderada a alta durante las horas centrales del día. La puesta de sol se producirá a las 20:57, ofreciendo un hermoso espectáculo para cerrar el día.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Aprovechemos este día primaveral para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.