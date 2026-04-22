El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, Isla Cristina se prepara para un día mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría dar lugar a una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la mañana, la nubosidad disminuirá ligeramente, pasando a un estado poco nuboso entre las 01:00 y las 03:00, antes de regresar a un cielo más cubierto hacia las 04:00.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables durante la mañana, oscilando entre los 15 y 16 grados . A medida que el día avance, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 21 grados en las horas de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la humedad relativa que se mantendrá alta, especialmente en las primeras horas del día, podría generar una sensación de bochorno.

La humedad relativa comenzará en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría hacer que la mañana se sienta más fría de lo que realmente es. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 49% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 16 y 28 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán especialmente durante la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posible sensación de frescura que el viento puede acentuar.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un día seco, aunque nublado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre o simplemente disfrutar de un paseo por la playa.

El orto se producirá a las 07:45, mientras que el ocaso está previsto para las 21:10, lo que ofrece una buena cantidad de luz diurna para disfrutar de las actividades. En resumen, hoy en Isla Cristina se presentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de la belleza de la costa andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.