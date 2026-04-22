El tiempo en Huelva: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Huelva se despertará con un ambiente mayormente despejado, aunque a lo largo de la jornada se espera un aumento en la nubosidad. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance el día, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales, lo que proporcionará un tiempo agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando el 100% en algunos momentos. Esto podría generar una sensación de bochorno, aunque se espera que la humedad disminuya a medida que el día avance, estabilizándose en torno al 40-50% por la tarde. La combinación de temperaturas moderadas y una humedad más baja hará que la tarde sea más cómoda para actividades al exterior.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 16 km/h. Este viento será más fuerte durante la tarde, alcanzando rachas de hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente fresco y dinámico. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante estas rachas, especialmente si se encuentran en áreas abiertas.

La probabilidad de precipitación es muy baja, con un 0% de posibilidades a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, se prevén nubes altas que podrían aparecer en la tarde, aunque no afectarán la estabilidad del tiempo. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar de los paisajes que Huelva tiene para ofrecer.

En resumen, el día se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. Se recomienda a los ciudadanos aprovechar el buen tiempo, ya que las condiciones meteorológicas son favorables para paseos, deportes y otras actividades recreativas. A medida que se acerque la noche, el cielo se irá cubriendo de nubes, pero sin riesgo de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un atardecer tranquilo y agradable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.