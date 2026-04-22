El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que, aunque existe la posibilidad de algunas gotas, no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es prácticamente nula durante este periodo.

Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 17:00. A pesar de la temperatura más cálida, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que a partir de las 18:00 se presenten nubes altas, lo que podría dar un toque de belleza al atardecer.

El viento soplará del suroeste a lo largo del día, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 6-12 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca y agradable, especialmente en las horas más cálidas.

En la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 11 y 14 grados. El cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las nubes altas continúen dominando el panorama. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación más fresca al caer la noche.

En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una brisa suave. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar un paraguas por si acaso. La jornada promete ser tranquila, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones de humedad y viento.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.