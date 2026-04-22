El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Dos Hermanas según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de abril de 2026, en Dos Hermanas, se prevé un tiempo mayormente cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que puede generar una sensación de bochorno.
A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 16 grados. La probabilidad de precipitación es baja, con un 20% entre las 08:00 y las 14:00, lo que sugiere que, aunque existe la posibilidad de algunas gotas, no se esperan lluvias significativas. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es prácticamente nula durante este periodo.
Durante la tarde, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando un máximo de 27 grados hacia las 17:00. A pesar de la temperatura más cálida, la humedad comenzará a disminuir, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable. El cielo seguirá cubierto, pero se espera que a partir de las 18:00 se presenten nubes altas, lo que podría dar un toque de belleza al atardecer.
El viento soplará del suroeste a lo largo del día, con rachas que alcanzarán hasta los 28 km/h en las primeras horas. A medida que avance el día, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en torno a los 6-12 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca y agradable, especialmente en las horas más cálidas.
En la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose entre los 11 y 14 grados. El cielo permanecerá cubierto, pero se espera que las nubes altas continúen dominando el panorama. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría generar una sensación más fresca al caer la noche.
En resumen, el día de hoy en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con temperaturas agradables y una brisa suave. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, es recomendable llevar un paraguas por si acaso. La jornada promete ser tranquila, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones de humedad y viento.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- El Córdoba CF obliga al mercadillo de El Arenal a trasladarse a la avenida de las Lonjas el 26 de abril
- Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
- Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»
- Estos son los restaurantes para comer bien Córdoba que recomienda Macarfi con reseñas independientes
- El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros
- La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
- De rechazar al Córdoba CF a pelear por evitar un segundo descenso consecutivo: la paradoja de Diarra en Cádiz