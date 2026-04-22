El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Écija se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mostrará muy nuboso, con una transición a un estado completamente cubierto durante las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, las nubes continuarán dominando el panorama, y no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

Las temperaturas experimentarán un ligero descenso en comparación con días anteriores. En la madrugada, se registrarán mínimas de 19 grados, que irán bajando hasta alcanzar los 14 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día progrese, las temperaturas comenzarán a recuperarse, alcanzando un máximo de 26 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido, aunque algo nublado.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 75% al amanecer y descendiendo gradualmente a un 39% hacia el final de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día. Los vientos serán moderados, predominando del suroeste y del oeste, con rachas que alcanzarán hasta 33 km/h en las primeras horas, disminuyendo a lo largo del día. Esto puede aportar un alivio momentáneo al calor, aunque la sensación térmica podría seguir siendo elevada.

A lo largo de la tarde, se espera que el cielo se mantenga cubierto, con algunas nubes altas que podrían ofrecer un espectáculo visual interesante, pero sin riesgo de lluvia. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 26 grados, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre que se tomen precauciones ante la posible sensación de calor.

Por la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes puede dificultar la observación de las estrellas. En resumen, hoy en Écija será un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre con la precaución de mantenerse hidratado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.