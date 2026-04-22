El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, Coria del Río se prepara para un día mayormente nublado, con un cielo que alternará entre momentos de nubosidad densa y algunas áreas más despejadas. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará muy nuboso, con una temperatura inicial de 17 grados . A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 29 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 89% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 41% durante las horas más cálidas del día. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales de la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad de lluvia es baja, con un 15% de posibilidad de que se produzcan algunas gotas entre las 08:00 y las 14:00. Sin embargo, a partir de las 14:00, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que la mayor parte del día permanecerá seco. A pesar de la nubosidad, las lluvias no se anticipan como un factor significativo en la jornada.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Durante la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor. A medida que avance el día, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para quienes planeen actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, pero se espera que las nubes altas dominen el panorama, lo que permitirá que algunos rayos de sol se filtren en momentos puntuales. Esto podría ofrecer un respiro a los que buscan disfrutar de un día al aire libre, aunque se recomienda estar preparados para la posibilidad de un cielo más gris.

En resumen, Coria del Río experimentará un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de precipitaciones. Los habitantes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre, pero es aconsejable llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.