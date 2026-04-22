El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde la madrugada hasta la mañana, el cielo estará cubierto, lo que podría generar una sensación de frescura en la atmósfera. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 18 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando un máximo de 26 grados hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas. A medida que avance el día, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 40% por la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación es baja, con un 5% en las horas de la mañana y un 0% en la tarde y la noche. Esto sugiere que, aunque el cielo estará nublado, las condiciones se mantendrán secas, permitiendo que los cordobeses disfruten de sus actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 23 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor en las horas más cálidas. A medida que avance el día, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

A lo largo de la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un promedio de 26 grados , lo que hará que sea un día agradable para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera para las horas de la noche, cuando las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día.

En resumen, Córdoba experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin precipitaciones significativas. La combinación de nubes altas y un viento suave hará que la jornada sea cómoda para los habitantes de la ciudad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.