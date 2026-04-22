El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en comparación con las temperaturas que se irán incrementando a lo largo del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C en las primeras horas y alcanzarán un máximo de 29°C hacia la tarde. Este aumento de temperatura será más notable a partir del mediodía, cuando se prevé que el termómetro marque alrededor de 25°C. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas se mantendrán en torno a los 26°C, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando hasta un 88% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa. A medida que el día avance, la humedad disminuirá gradualmente, situándose en torno al 39% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más confortable.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé lluvia en el día de hoy, ya que los registros indican un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que los habitantes de Castilleja de la Cuesta podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, sin la preocupación de que se presenten chubascos inesperados.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Este viento suave y constante será un complemento agradable para el tiempo cálido del día.

En resumen, el tiempo en Castilleja de la Cuesta para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y sin posibilidad de lluvia. Los residentes pueden aprovechar el día para disfrutar de actividades al aire libre, teniendo en cuenta la presencia de viento moderado que podría hacer que la sensación térmica sea más llevadera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.