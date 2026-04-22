El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, Cartaya se prepara para un día mayormente nuboso, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará nuboso, con una transición hacia un estado muy nuboso en las primeras horas del día. A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad se mantenga, aunque habrá momentos de poco nuboso, especialmente en la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y 23 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las primeras horas. A medida que el sol se eleva, se prevé un aumento gradual, alcanzando los 23 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 22 grados hacia el final de la jornada.

La humedad relativa será alta durante la mayor parte del día, comenzando en un 100% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente hasta alcanzar un 42% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con la nubosidad, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 16 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 31 km/h en las horas más activas del día, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de Cartaya disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender al caer la tarde.

La salida del sol está programada para las 07:44, mientras que el ocaso se producirá a las 21:10, brindando una larga jornada de luz natural. En resumen, el día se presenta como una oportunidad ideal para disfrutar de la belleza de Cartaya, con un tiempo mayormente templado y sin riesgo de lluvia.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.