El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, Carmona se prepara para un día mayormente cubierto, con cielos que permanecerán en su mayoría nublados a lo largo de las horas. Desde la madrugada hasta la tarde, se espera que el cielo esté completamente cubierto, con una ligera mejora en la visibilidad hacia la noche, cuando las nubes altas comenzarán a dominar el paisaje. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 25 grados , alcanzando su punto máximo en las horas de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque 25 grados a las 17:00 horas.

La humedad relativa será notablemente alta durante todo el día, comenzando en un 81% en la madrugada y descendiendo gradualmente hasta un 39% hacia la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto al viento, se anticipa que sople desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En la mañana, se registrarán ráfagas de hasta 29 km/h, disminuyendo a medida que avanza la jornada. A partir de la tarde, el viento se tornará más suave, con velocidades que rondarán entre 6 y 10 km/h, lo que proporcionará un alivio en la sensación térmica.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de tormentas en la tarde, con un 15% de probabilidad entre las 08:00 y las 14:00 horas, aunque se espera que estas no se materialicen.

Los amantes de las actividades al aire libre deben tener en cuenta que, aunque el día comenzará con cielos cubiertos, la tarde podría ofrecer momentos más despejados, ideales para disfrutar de un paseo o una reunión al aire libre. Sin embargo, es recomendable llevar una chaqueta ligera, ya que las temperaturas pueden descender rápidamente al caer la noche.

En resumen, Carmona experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque la probabilidad de lluvia es baja, la alta humedad y el viento pueden influir en la sensación térmica, por lo que es aconsejable estar preparado para un día variable.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.