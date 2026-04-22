El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, se espera un tiempo mayormente nublado en Camas, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, aunque se prevé que en algunos momentos se presenten intervalos de nubes más bajas, especialmente en las horas de la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 17°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 28°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá más intensamente a partir de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 26°C, alcanzando su pico a las 17:00 horas con 28°C. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20°C hacia las 23:00 horas.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 86% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 39% por la noche. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas, podría generar una sensación térmica algo más cálida de lo que marcan los termómetros, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre 5 y 30 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 30 km/h, y se espera que el viento se mantenga constante durante la tarde, lo que podría proporcionar algo de alivio ante el calor.

No se anticipan precipitaciones significativas a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Sin embargo, se registran algunas probabilidades de tormenta muy bajas, especialmente en la franja horaria de 08:00 a 14:00, donde la probabilidad de tormenta es del 5%. A partir de las 14:00 horas, la probabilidad de lluvia y tormentas se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá seco.

En resumen, hoy en Camas se vivirá un día cálido y nublado, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el calor y la alta humedad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.