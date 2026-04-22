El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, el tiempo en Cabra se presenta mayormente estable, con condiciones que favorecerán actividades al aire libre. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados al inicio del día, descendiendo ligeramente a 16 grados en las primeras horas de la madrugada.

A medida que avance la jornada, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 14 grados en las horas centrales de la mañana. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, con valores que rondarán el 90%. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 48% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más fresca y agradable.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 10 km/h. En las horas más activas del día, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas de la tarde. A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que las probabilidades de lluvia son nulas. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas, con un valor de 24 grados , lo que hará que la tarde sea cálida y agradable.

Hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 22 grados hacia las 21:00 horas. El ocaso se producirá a las 20:59, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y fresca, con temperaturas que rondarán los 19 grados a última hora.

En resumen, el día en Cabra se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.