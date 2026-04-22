El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

Hoy, 22 de abril de 2026, Las Cabezas de San Juan experimentará un día mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un ambiente fresco y algo sombrío. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 17 grados en las primeras horas del día, con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta un 88% en la madrugada.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 19 grados hacia el mediodía. La humedad comenzará a disminuir ligeramente, lo que podría hacer que el ambiente se sienta un poco más cómodo. Sin embargo, la sensación de frescor persistirá debido a la presencia continua de nubes.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 28 grados . A pesar del calor, la probabilidad de precipitación se mantiene baja, con un 0% de posibilidad de lluvia en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, no se anticipan lluvias, lo que permitirá que los residentes y visitantes disfruten de actividades al aire libre sin preocupaciones.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 8 y 34 km/h, siendo más fuerte durante la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio del calor, especialmente en las horas más cálidas del día. La dirección del viento también contribuirá a la dispersión de las nubes, aunque se espera que estas persistan en gran medida.

Hacia la tarde y la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados al caer el sol. La humedad aumentará gradualmente, y el cielo seguirá cubierto de nubes altas. La probabilidad de tormentas es mínima, con un 0% de posibilidad, lo que indica que la noche será tranquila y sin sobresaltos meteorológicos.

En resumen, el día en Las Cabezas de San Juan se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, temperaturas agradables y vientos moderados. Aunque no se esperan precipitaciones, la alta humedad y la presencia de nubes altas darán un toque fresco a la jornada. Los residentes pueden disfrutar de un día sin lluvias, ideal para actividades al aire libre, mientras que las temperaturas se mantendrán agradables a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.