El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bormujos según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de abril de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas han cubierto el cielo, lo que podría dar una sensación de frescura en comparación con los días anteriores. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad se mantenga, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente en las horas centrales del día.
Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 28 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de 17 grados, alcanzando un pico de 28 grados en la tarde. Esta variación térmica sugiere un día cálido, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una prenda ligera para las horas más calurosas. La tarde será el momento más cálido, con temperaturas que podrían llegar a los 28 grados, antes de descender nuevamente hacia la noche.
La humedad relativa se mantendrá alta durante todo el día, comenzando en un 87% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 35% en las horas de mayor calor. Esta alta humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más intensa, por lo que es importante mantenerse hidratado, especialmente si se planea realizar actividades físicas.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 20 y 32 km/h en las primeras horas, disminuyendo a medida que avance el día. Las ráfagas de viento podrían ser más intensas en la tarde, alcanzando hasta 27 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor. Sin embargo, se recomienda tener precaución con objetos sueltos que puedan ser arrastrados por el viento.
No se esperan precipitaciones significativas a lo largo del día, con una probabilidad de lluvia muy baja, especialmente en las horas de la tarde. La probabilidad de tormentas también es nula, lo que sugiere un día tranquilo en términos meteorológicos.
En resumen, Bormujos disfrutará de un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y un viento moderado que ayudará a mitigar el calor. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la hidratación y la protección solar.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.
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