El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Bailén según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de abril de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 21 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 19 grados a la 1 de la tarde.
A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, donde se prevé que el termómetro marque hasta 29 grados , lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 36% por la mañana y aumentando gradualmente hasta un 44% por la tarde. Esto significa que, aunque el día será cálido, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de un tiempo confortable.
En cuanto al viento, se espera que sople desde el oeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 27 km/h a lo largo del día. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio adicional ante las altas temperaturas. Sin embargo, el viento será suave en la mañana, lo que permitirá disfrutar de un ambiente tranquilo.
No se prevén precipitaciones en la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco, ideal para actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día en el parque.
El orto se producirá a las 7:30 de la mañana y el ocaso será a las 20:57, lo que nos brinda un amplio margen de luz solar para aprovechar el día. En resumen, Bailén disfrutará de un día espléndido, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento que, aunque moderado, aportará frescura a la jornada.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.
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