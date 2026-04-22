El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Baeza se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en los periodos de la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 39% por la mañana y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 54% hacia el final del día. Esta variación en la humedad puede hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida durante las horas más calurosas, pero en general, se espera un día cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 20 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las primeras horas de la mañana y en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h. Este viento moderado puede proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco. Esto es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos, deportes o simplemente disfrutar de la belleza de la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando valores cercanos a los 11 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:56. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje y la arquitectura de Baeza en todo su esplendor.

En resumen, el tiempo en Baeza para hoy es perfecto para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo que nos ofrece la primavera.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.