El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Baena según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de abril de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente estable y agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas suaves. A las 00:00 horas, la temperatura se sitúa en 18 grados , descendiendo ligeramente a 17 grados a la 01:00 y alcanzando los 16 grados a las 02:00. A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura continúe bajando hasta los 15 grados a las 03:00 y 04:00, antes de estabilizarse en torno a los 14 grados durante las horas centrales del día.
La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 38% a la medianoche y aumentando gradualmente hasta alcanzar un 89% a las 05:00. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender, situándose en un 46% hacia la tarde. Esto, combinado con la escasa nubosidad, sugiere un ambiente fresco pero cómodo para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste a una velocidad de 18 km/h durante la madrugada, disminuyendo a 11 km/h desde el sur a la 01:00. A lo largo del día, el viento cambiará de dirección, predominando del noreste y alcanzando velocidades de hasta 24 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.
La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ningún momento del día. Esto es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado. Las nubes altas comenzarán a aparecer a partir de las 17:00, pero no se anticipa que afecten significativamente la luminosidad del día.
En resumen, Baena disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas agradables, ideal para disfrutar de la primavera. Con cielos poco nubosos y una brisa suave, será un día perfecto para salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.
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