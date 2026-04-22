El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Ayamonte según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de abril de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado muy nuboso, lo que ha contribuido a una sensación de frescura en la atmósfera. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se despeje, permitiendo que el sol brille con más intensidad, especialmente entre las 01:00 y las 03:00, cuando se prevé un cielo mayormente despejado.
Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 14 y 22 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 14 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 12:00 y las 18:00, cuando se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 22 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.
La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 60% por la tarde, lo que mejorará la sensación térmica.
En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas. Este viento del sur aportará un ligero frescor, equilibrando las temperaturas más cálidas de la jornada.
No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.
A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 16 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:11, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, se transformará en una jornada soleada y cálida, perfecta para disfrutar de la belleza de Ayamonte.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.
- Consulta aquí si te ha tocado estar en una mesa electoral en Córdoba en las elecciones andaluzas del 17M
- El Córdoba CF obliga al mercadillo de El Arenal a trasladarse a la avenida de las Lonjas el 26 de abril
- Sin rastro de un joven de 31 años desaparecido en el Guadalquivir tras 24 horas de intensa búsqueda
- Susto en el Avant Córdoba-Sevilla: «Escuchamos un estruendo muy grande, los cristales estallaron… y el tren siguió como si nada»
- Estos son los restaurantes para comer bien Córdoba que recomienda Macarfi con reseñas independientes
- El proyecto del Vial Norte de la Universidad de Córdoba costará 13 millones de euros
- La Diputación de Córdoba inicia las obras de las conducciones de abastecimiento de agua en Fuente Obejuna
- De rechazar al Córdoba CF a pelear por evitar un segundo descenso consecutivo: la paradoja de Diarra en Cádiz