El tiempo en Ayamonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Ayamonte se presenta con un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado muy nuboso, lo que ha contribuido a una sensación de frescura en la atmósfera. A medida que avanza la mañana, se espera que el cielo se despeje, permitiendo que el sol brille con más intensidad, especialmente entre las 01:00 y las 03:00, cuando se prevé un cielo mayormente despejado.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 14 y 22 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 14 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 12:00 y las 18:00, cuando se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 22 grados, proporcionando un ambiente cálido y agradable para disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta en las primeras horas del día, alcanzando hasta un 100% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que avance el día, la humedad disminuirá, situándose en torno al 60% por la tarde, lo que mejorará la sensación térmica.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur con velocidades que oscilarán entre 5 y 17 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 32 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas. Este viento del sur aportará un ligero frescor, equilibrando las temperaturas más cálidas de la jornada.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos por la playa o excursiones en la naturaleza.

A medida que se acerque la noche, el cielo volverá a cubrirse, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando mínimas de 16 grados hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:11, marcando el final de un día que, aunque comenzó nublado, se transformará en una jornada soleada y cálida, perfecta para disfrutar de la belleza de Ayamonte.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.