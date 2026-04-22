El tiempo en Arahal: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Arahal se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al entorno. A medida que avance la jornada, se espera que el cielo continúe cubierto, especialmente en las horas centrales, donde la nubosidad será más densa.

En cuanto a las temperaturas, se prevé un ligero descenso a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 27 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo a 15 grados en las horas más frescas. A medida que el sol se eleve, las temperaturas alcanzarán su punto máximo en torno a las 17:00 horas, donde se espera que el termómetro marque 27 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas de la mañana, alcanzando un 93% a las 08:00 horas. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 38% por la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia a lo largo de la jornada. Sin embargo, hay un leve riesgo de tormentas en la franja horaria de 08:00 a 14:00, con una probabilidad del 5%. A pesar de esto, no se anticipan lluvias significativas.

El viento soplará del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 28 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas del día, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en las horas matutinas. A medida que el día avance, el viento se suavizará, con velocidades que rondarán los 9 km/h por la tarde.

En resumen, Arahal experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y un ambiente húmedo, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible sensación de bochorno.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.