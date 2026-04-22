El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Andújar según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 22 de abril de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 19 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 18 grados a la 1 de la tarde.
A partir de la tarde, el cielo se tornará poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 24 y 27 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que, aunque comenzará en un 47% por la mañana, irá disminuyendo gradualmente, lo que contribuirá a una sensación de calor más llevadera. La humedad alcanzará su punto más bajo en torno a las 3 de la tarde, cuando se espera que esté en un 39%.
El viento, que soplará del oeste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando ráfagas de hasta 31 km/h en las horas centrales del día. Esto puede proporcionar un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante las horas de mayor calor. A medida que se acerque la tarde, la velocidad del viento disminuirá, pero se mantendrá en un rango cómodo, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin incomodidades.
En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no habrá riesgo de lluvias. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, y el sol brillará con fuerza, especialmente durante las horas de la tarde.
A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 11 de la noche. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 20:59. En resumen, Andújar disfrutará de un día primaveral, ideal para actividades al aire libre, con un tiempo cálido y seco, y sin previsión de lluvias.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.
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