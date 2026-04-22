El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Almonte se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de nubes altas durante gran parte de la jornada. Desde la madrugada, las condiciones meteorológicas se caracterizarán por un cielo cubierto, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán temperaturas alrededor de los 15 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 17 grados hacia el mediodía.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% y descendiendo ligeramente a lo largo del día, lo que puede generar una sensación de bochorno. A pesar de la alta humedad, no se esperan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día, con la excepción de un leve riesgo de 5% en las primeras horas de la mañana. Esto sugiere que, aunque el cielo estará cubierto, las posibilidades de lluvia son mínimas.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 14 km/h. En las horas más cálidas de la tarde, se prevé que el viento alcance su máxima intensidad, con ráfagas que podrían llegar a los 28 km/h. Esto podría proporcionar un alivio temporal del calor, especialmente en las horas de mayor temperatura, cuando el termómetro podría marcar hasta 26 grados .

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 24 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará con un cielo mayormente despejado, permitiendo que las temperaturas caigan a niveles más frescos, alrededor de 17 grados hacia la medianoche. La visibilidad se verá afectada por la bruma en las primeras horas, pero mejorará a medida que avance el día.

En resumen, Almonte experimentará un día nublado con temperaturas agradables y un viento moderado. Aunque no se anticipan lluvias, la alta humedad y el viento podrían hacer que la sensación térmica sea diferente a la temperatura real. Es recomendable que los habitantes se preparen para un día fresco y húmedo, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se mantengan atentos a las condiciones del tiempo.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.