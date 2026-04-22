El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Aljaraque se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de una buena visibilidad y temperaturas agradables. A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con temperaturas alrededor de los 15 grados , lo que resulta ideal para actividades al aire libre.

A partir de la tarde, el cielo comenzará a mostrar un aumento en la nubosidad, alcanzando un estado nuboso hacia las 3 de la tarde. Las temperaturas se mantendrán en torno a los 14 grados, lo que puede resultar un poco fresco, especialmente con la brisa que se sentirá. La humedad relativa, que ha estado en niveles altos durante la madrugada, comenzará a descender, alcanzando un 45% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

En cuanto al viento, se prevé que sople del suroeste con velocidades que oscilarán entre los 10 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas de la tarde. Esta brisa suave será un alivio ante las temperaturas que, aunque agradables, pueden sentirse un poco más frescas con la llegada de las nubes. No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todas las horas, lo que garantiza que no habrá interrupciones por mal tiempo.

Hacia la noche, el cielo se mantendrá cubierto, pero las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados a las 10 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero seguirá siendo manejable. La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en las primeras horas de la noche, aunque no se anticipan condiciones adversas.

En resumen, Aljaraque disfrutará de un día mayormente tranquilo, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea dando un paseo o realizando actividades al aire libre. La combinación de un cielo parcialmente nublado y una brisa suave hará que la jornada sea placentera para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.