El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, La Algaba se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con un notable predominio de nubes a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se presentará muy nuboso, con una ligera mejora hacia la mañana, donde se espera que las nubes se reduzcan a un estado poco nuboso en las primeras horas. Sin embargo, a medida que avance el día, el cielo volverá a cubrirse, alcanzando un estado cubierto en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 grados en las primeras horas de la mañana y alcanzarán un máximo de 28 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que comenzará en un 84% por la mañana y descenderá hasta un 36% hacia el final del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será mayormente nublado, la sensación térmica podría ser más cálida en las horas de mayor temperatura.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que no haya lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación en todos los periodos. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, no se anticipan chubascos ni tormentas, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de mojarse.

El viento soplará predominantemente del suroeste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrará una racha máxima de 25 km/h, disminuyendo a medida que avance la jornada. Las ráfagas alcanzarán su punto máximo en la tarde, con vientos de hasta 23 km/h, lo que podría proporcionar una sensación de frescura en medio del calor.

La salida del sol se producirá a las 07:39 y se ocultará a las 21:05, lo que nos brinda un día largo para disfrutar de la luz natural, aunque con un cielo cubierto que podría restar algo de luminosidad. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 20 grados hacia el final del día.

En resumen, La Algaba experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y sin precipitaciones, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la presencia del viento que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca en ciertos momentos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.