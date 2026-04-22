El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Alcalá la Real se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 18 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 24 grados en su punto máximo. Este incremento se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 37% y el 49%, lo que proporcionará un ambiente relativamente seco y cómodo para actividades al aire libre. La brisa será suave, con vientos predominantes del oeste y noroeste, alcanzando velocidades de hasta 27 km/h en las horas más cálidas del día.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias ni tormentas, permitiendo que los habitantes de Alcalá la Real disfruten de un día sin interrupciones climáticas.

En cuanto a la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia la medianoche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la noche.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, se recomienda a los ciudadanos estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre. En general, se prevé un día agradable y soleado, ideal para disfrutar de la primavera en Alcalá la Real.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.