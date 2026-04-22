El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, miércoles 22 de abril

El día de hoy, 22 de abril de 2026, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 17°C y 16°C. A medida que avance el día, se espera que la temperatura alcance un máximo de 27°C en las horas de la tarde, proporcionando un ambiente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 84% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 36% en las horas de la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A pesar de la alta humedad, no se prevén precipitaciones significativas, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0% durante la mayor parte del día, lo que sugiere que los residentes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que variarán entre 6 y 19 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana, alcanzando hasta 28 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal del calor. A medida que el día avanza, el viento se moderará, pero seguirá siendo un factor a tener en cuenta, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se espera que sea mínima, con un 0% de posibilidad durante la mayor parte del día, aunque se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormenta en la tarde, alcanzando un 10% entre las 8 y las 14 horas. Sin embargo, esto no debería ser motivo de preocupación, ya que las condiciones generales no indican un tiempo severo.

A medida que se acerque la noche, el cielo comenzará a despejarse, y las temperaturas descenderán a niveles más frescos, alcanzando los 11°C hacia la medianoche. La puesta de sol se producirá a las 21:05, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. En resumen, el día de hoy en Alcalá de Guadaíra se presenta como un día cálido y mayormente nublado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la alta humedad y el viento moderado.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-21T20:57:13.