El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente nublado este 21 de abril de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que dará un aspecto grisáceo al amanecer, que se producirá a las 07:39. A lo largo de la mañana, las nubes continuarán dominando el cielo, aunque se espera que haya momentos de poco nuboso, especialmente entre las 03:00 y las 06:00, cuando las temperaturas se mantendrán alrededor de los 15 a 17 grados .

A medida que avance el día, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 31 grados hacia las 18:00. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de una ligera disminución en la humedad relativa, que oscilará entre el 36% y el 51% a lo largo del día. La combinación de temperaturas cálidas y una humedad moderada puede generar una sensación de calor, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 30 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 52 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en medio del calor. Este viento, aunque moderado, podría ser un alivio para quienes se encuentren al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de El Viso del Alcor podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable estar atentos a la posibilidad de cambios en el tiempo, ya que las condiciones pueden variar.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, con un aumento en la nubosidad hacia la noche. Las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 21 grados hacia las 23:00. El ocaso se producirá a las 21:03, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá momentos agradables y cálidos para disfrutar en la localidad.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.