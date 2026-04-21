El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la cobertura nubosa se mantendrá, aunque se espera que en algunos momentos se alternen con claros, especialmente en las horas centrales. La temperatura comenzará en torno a los 19 grados a primera hora, descendiendo ligeramente hasta los 14 grados en las primeras horas de la tarde, antes de alcanzar un máximo de 31 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 41% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando niveles más bajos en las horas más cálidas, con un 19% previsto para la tarde. Esto podría generar una sensación de calor más intensa, especialmente durante las horas pico, cuando la temperatura se acerque a su máximo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 52 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque fresco, podría contribuir a una sensación térmica más elevada, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean estar al aire libre.

La probabilidad de precipitación es prácticamente nula durante todo el día, con un 0% de posibilidades de lluvia, lo que sugiere que no se esperan interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, se registrará un ligero aumento en la probabilidad de tormentas en la franja horaria de 14:00 a 20:00, aunque la posibilidad sigue siendo baja, con un 5%. Esto indica que, aunque el tiempo será mayormente estable, no se puede descartar completamente la posibilidad de algún fenómeno aislado.

La jornada se caracterizará por un ambiente cálido y seco, ideal para actividades al aire libre, aunque se aconseja mantenerse hidratado y protegerse del sol durante las horas más calurosas. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia el final del día, con un cielo que se mantendrá mayormente nublado.

En resumen, Utrera disfrutará de un día cálido y ventoso, con cielos nublados y sin riesgo de lluvias, lo que permitirá a los habitantes disfrutar de diversas actividades al aire libre, siempre con precaución ante las rachas de viento.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.