El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, en Úbeda, se espera un tiempo mayormente nublado con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, proporcionando un aspecto grisáceo que se mantendrá hasta la tarde. A medida que avance el día, se prevé que el cielo se mantenga poco nuboso en algunos momentos, especialmente entre las 03:00 y las 05:00, cuando se espera una ligera disminución en la cobertura nubosa.

Las temperaturas oscilarán entre los 13°C por la mañana y alcanzarán un máximo de 29°C en las horas más cálidas de la tarde. Este aumento de temperatura se sentirá especialmente entre las 15:00 y las 17:00, cuando se prevé que el termómetro marque su punto más alto. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 22°C hacia las 21:00.

La humedad relativa será variable a lo largo del día, comenzando en un 42% por la mañana y disminuyendo hasta un 30% en las horas centrales, lo que podría generar una sensación de calor moderado. Sin embargo, al caer la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 35% hacia el final del día.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 18 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura a pesar del calor. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que realicen actividades al aire libre, ya que el viento puede ser un factor a considerar.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La probabilidad de lluvia se mantiene en cero, lo que es una buena noticia para quienes planean disfrutar de actividades al aire libre o simplemente pasear por la ciudad.

En resumen, Úbeda disfrutará de un día cálido y mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para disfrutar de la belleza de la ciudad, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de rachas de viento que podrían sorprender a los desprevenidos.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.