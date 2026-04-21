El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Tomares según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 21 de abril de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, aunque se espera que haya momentos de claridad, especialmente en las horas de la tarde. La temperatura comenzará en torno a los 21 grados y alcanzará un máximo de 32 grados en las horas más cálidas del día, lo que sugiere un ambiente cálido y agradable.
La humedad relativa será variable, comenzando en un 46% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos, alcanzando un 19% en las horas centrales del día. Sin embargo, hacia la tarde y la noche, la humedad aumentará nuevamente, llegando a un 65% al final del día. Esto podría generar una sensación de calor más intensa durante las horas pico.
En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Es recomendable tener precaución si se realizan actividades al aire libre, ya que el viento podría ser un factor a considerar.
No se anticipan precipitaciones significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los residentes de Tomares pueden disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, se prevé un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, aunque esta sigue siendo baja, con un 5% de probabilidad entre las 14:00 y las 20:00 horas.
A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 21:04, marcando el final de una jornada que, aunque nublada, ofrecerá momentos agradables y cálidos. Para aquellos que planean salir, se recomienda llevar ropa ligera y estar atentos a las condiciones del viento, especialmente en las horas de mayor intensidad. En resumen, Tomares disfrutará de un día mayormente nublado, cálido y seco, con un viento notable que podría refrescar el ambiente.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.
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