El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 21 grados , descendiendo gradualmente hasta alcanzar los 18 grados en la tarde. A medida que avancen las horas, se espera que la temperatura oscile entre los 16 y 33 grados, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se prevé un calor notable.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 46% por la mañana y aumentando hasta un 76% durante la noche. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la jornada, la probabilidad de precipitación se mantendrá en cero, lo que indica que no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin preocupaciones por el tiempo.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 32 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 55 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en medio del calor. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si se encuentran en áreas expuestas, ya que el viento puede ser un factor a considerar, especialmente en espacios abiertos.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente nublado, pero se espera que hacia la tarde se produzcan momentos de mayor claridad, aunque las nubes altas seguirán dominando el panorama. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de las vistas de la localidad. A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá despejado, ofreciendo un respiro del calor del día.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será cálido y mayormente nublado, con temperaturas que alcanzarán su punto máximo en la tarde y un viento notable que podría refrescar el ambiente. Sin lluvias a la vista, es un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la protección solar y la hidratación adecuada.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.