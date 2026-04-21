El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, La Rinconada se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte del día. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes cubrirán el cielo, manteniendo una atmósfera fresca y algo sombría. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, con un valor de 31 grados , lo que podría generar una sensación de calor moderado, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles variables, comenzando en un 43% por la mañana y descendiendo hasta un 22% en la tarde, lo que podría contribuir a una sensación de calor más intensa a medida que la temperatura aumenta. Sin embargo, hacia el final de la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, alcanzando un 54% en las horas de la noche, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más frescas.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur y suroeste, con ráfagas que alcanzarán hasta 55 km/h en las horas más ventosas, especialmente entre las 16:00 y 18:00 horas. Este viento podría generar una sensación de frescura, contrarrestando el calor de la tarde. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, comenzando en 7 km/h por la mañana y aumentando gradualmente, lo que podría ser un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

En términos de precipitaciones, no se prevén lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0% durante la mayor parte del día. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de lluvias en la tarde, con un 10% de probabilidad entre las 14:00 y 20:00 horas, aunque se espera que cualquier precipitación sea mínima y no afecte las actividades diarias.

La visibilidad será buena durante todo el día, lo que permitirá disfrutar de los paisajes de La Rinconada, aunque la presencia de nubes altas podría limitar la vista del sol en ciertos momentos. En resumen, se anticipa un día cálido y ventoso, con cielos mayormente nublados y sin lluvias significativas, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante el viento fuerte.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.