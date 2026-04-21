El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Puente Genil se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 14 y 18 grados , con una ligera tendencia a descender en las primeras horas. La humedad relativa se mantendrá en torno al 44%, lo que puede generar una sensación de frescor en el ambiente.

A medida que avance el día, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo en torno a las 15:00 horas, alcanzando los 28 grados . Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un leve descenso en la humedad, que se situará alrededor del 27%. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más cálida debido a la combinación de la temperatura y la velocidad del viento.

El viento soplará del sureste, con rachas que alcanzarán hasta los 57 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas abiertas. Durante la mañana, la velocidad del viento será más moderada, rondando los 13 km/h, pero se intensificará a medida que el día avance, alcanzando su máxima velocidad en la tarde. Esto podría afectar actividades al aire libre, por lo que se recomienda precaución.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en todas las franjas horarias. Esto significa que no se anticipan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día soleado, aunque con nubes altas que podrían cubrir parcialmente el cielo. La visibilidad será buena, lo que facilitará las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 23:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 42%, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca. El viento disminuirá su intensidad, pero seguirá soplando del sur, lo que mantendrá un ambiente agradable.

En resumen, Puente Genil disfrutará de un día mayormente nublado, con temperaturas cálidas y un viento notablemente fuerte en las horas centrales del día. Se recomienda a los habitantes y visitantes que se preparen para un tiempo ventoso y que aprovechen la ausencia de lluvias para realizar actividades al aire libre.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.