El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 21 de abril

El día de hoy, 21 de abril de 2026, Écija se prepara para experimentar un tiempo mayormente estable, con temperaturas agradables y un cielo que variará entre nubes altas y momentos de despejado. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 18 grados , descendiendo ligeramente a 16 grados durante la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando un máximo de 31 grados en la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 35% por la mañana y descendiendo hasta un 19% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica podría ser más llevadera gracias a la baja humedad en las horas centrales.

En cuanto al estado del cielo, se anticipa que las nubes altas dominarán gran parte del día, especialmente durante la mañana y la primera parte de la tarde. Sin embargo, hacia el final de la jornada, se prevé que el cielo se despeje, ofreciendo una vista clara para disfrutar del ocaso, que se producirá a las 21:01. Las condiciones de visibilidad serán óptimas, lo que permitirá apreciar el paisaje y el entorno natural de Écija.

Respecto al viento, se espera que sople desde el sur a una velocidad de entre 5 y 29 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento, aunque moderado, podría aportar una sensación refrescante, especialmente en las horas más calurosas del día.

No se prevén precipitaciones a lo largo de la jornada, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que significa que los residentes y visitantes pueden disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La estabilidad climática de hoy es ideal para paseos, deportes y otras actividades recreativas.

En resumen, Écija disfrutará de un día mayormente soleado con temperaturas cálidas, un cielo que alternará entre nubes altas y momentos despejados, y un viento que proporcionará un alivio del calor. Es un día perfecto para disfrutar de la primavera en esta hermosa ciudad andaluza.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-20T20:47:12.