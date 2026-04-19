El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril
Esta es la predicción del tiempo para hoy en El Viso del Alcor según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 19 de abril de 2026, con temperaturas agradables que oscilarán entre los 14 y 29 grados a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 29 grados.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 58% por la mañana y descendiendo hasta un 23% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el calor será notable, la sensación térmica no será excesivamente sofocante, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin mayores inconvenientes.
En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección este, con velocidades que variarán entre 6 y 18 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 28 km/h. Este viento moderado contribuirá a refrescar el ambiente, especialmente durante las horas más cálidas del día.
No se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de El Viso del Alcor pueden planificar sus actividades sin preocuparse por la lluvia. La probabilidad de precipitación es nula, lo que refuerza la idea de un día soleado y seco.
A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer hacia el final del día. Sin embargo, estas no afectarán la claridad del cielo ni la temperatura, que se mantendrá agradable hasta el ocaso, programado para las 21:01 horas.
En resumen, los visueños pueden esperar un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con un tiempo cálido y soleado, acompañado de un viento ligero que hará que la experiencia sea aún más placentera. Es un momento perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.
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