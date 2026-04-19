El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, domingo 19 de abril

El día de hoy, 19 de abril de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con condiciones ideales para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el sol brillará intensamente, y se espera que las temperaturas se mantengan agradables, comenzando en torno a los 20 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente a lo largo de la madrugada.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán cayendo hasta alcanzar un mínimo de 12 grados a las 08:00 horas, pero se espera un repunte significativo hacia el mediodía, alcanzando los 29 grados a las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una ligera brisa proveniente del sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 14 km/h, lo que hará que la sensación térmica sea aún más placentera.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 63% por la mañana y disminuyendo a un 20% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la falta de humedad excesiva permitirá que el calor sea más llevadero. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día perfecto para pasear por el campo o disfrutar de un almuerzo al aire libre.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de todo el día, lo que significa que no hay riesgo de lluvias que puedan interrumpir los planes de los utreranos. Las condiciones meteorológicas son ideales para actividades familiares, eventos deportivos o simplemente para disfrutar de la naturaleza.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado, aunque se espera que algunas nubes altas comiencen a aparecer hacia el final del día. Sin embargo, estas no afectarán la luminosidad del sol, que se mantendrá presente hasta el ocaso, programado para las 21:01 horas. La temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 21 grados a las 21:00 horas, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada al aire libre.

En resumen, el tiempo en Utrera para hoy es perfecto para disfrutar de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y aprovechar al máximo lo que la naturaleza tiene para ofrecer.

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Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-04-18T21:02:13.